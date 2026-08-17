Mind CTI Aktie 1115012 / IL0010851827
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17.08.2026 10:02:40
NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mind CTI von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Mind CTI-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 17.08.2021 wurden Mind CTI-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3.15 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 317.460 Mind CTI-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 323.81 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Papiers am 14.08.2026 auf 1.02 USD belief. Mit einer Performance von -67.62 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Mind CTI war somit zuletzt am Markt 20.81 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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