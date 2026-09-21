NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mind CTI von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Mind CTI-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2.20 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 45.455 Mind CTI-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 1.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46.82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 53.18 Prozent eingebüsst.

Der Mind CTI-Wert an der Börse wurde auf 20.98 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch