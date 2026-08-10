NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mind CTI-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden Mind CTI-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1.91 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Mind CTI-Aktie investierten, hätten nun 52.356 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Mind CTI-Papiers auf 1.02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53.40 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 46.60 Prozent.

Der Marktwert von Mind CTI betrug jüngst 20.79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch