NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: Mind CTI-Dividende niedriger

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI am 06.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.22 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Mind CTI-Dividende im Vorjahresvergleich um 8.33 Prozent verringert. 4.50 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Mind CTI-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 7.60 Prozent gekürzt.

Mind CTI-Dividendenrendite im Fokus

Der Mind CTI-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 1.01 USD aus dem NASDAQ-Handel. Heute wird der Mind CTI-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Mind CTI-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Die Mind CTI-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 19.13 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 12.15 Prozent lag.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Mind CTI via NASDAQ um 34.84 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 1’199.35 Prozent stärker zugenommen als der Mind CTI-Kurs.

Dividendenaussichten von Mind CTI

Mind CTI-Hauptdaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Mind CTI steht aktuell bei 21.433 Mio. USD. Mind CTI weist aktuell ein KGV von 9.11 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Mind CTI einen Umsatz von 19.460 Mio.USD sowie ein EPS von 0.13 USD.

Redaktion finanzen.ch