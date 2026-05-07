Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’256 -0.2%  SPI 18’787 -0.2%  Dow 49’911 1.2%  DAX 24’872 -0.2%  Euro 0.9154 0.1%  EStoxx50 6’028 0.0%  Gold 4’745 1.2%  Bitcoin 62’960 -0.7%  Dollar 0.7778 -0.1%  Öl 98.2 -3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526ABB1222171Swiss Re12688156Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Edisun Power-Aktie fester: Kapitalerhöhung und radikaler Strategiewechsel voraus
Roche übernimmt US-Spezialisten PathAI - Aktie dennoch schwächer
AUMOVIO-Aktie verliert: Operative Stärke trotz Umsatzrückgang
Swisscom-Aktie tiefer: Betriebsergebnis klettert trotz Umsatzschwund
Avolta-Aktie steigt:Spürt die Folgen des Iran-Kriegs - bleibt aber zuversichtlich
Suche...
Plus500 Depot

Mind CTI Aktie 1115012 / IL0010851827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Auszahlung an Anleger 07.05.2026 14:03:27

NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: Mind CTI-Dividende niedriger

NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: Mind CTI-Dividende niedriger

Mind CTI-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Mind CTI-Dividendenauszahlung aus.

Mind CTI
1.01 USD -3.81%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI am 06.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.22 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Mind CTI-Dividende im Vorjahresvergleich um 8.33 Prozent verringert. 4.50 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Mind CTI-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 7.60 Prozent gekürzt.

Mind CTI-Dividendenrendite im Fokus

Der Mind CTI-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 1.01 USD aus dem NASDAQ-Handel. Heute wird der Mind CTI-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Mind CTI-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Die Mind CTI-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 19.13 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 12.15 Prozent lag.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Mind CTI via NASDAQ um 34.84 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 1’199.35 Prozent stärker zugenommen als der Mind CTI-Kurs.

Dividendenaussichten von Mind CTI

Mind CTI-Hauptdaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Mind CTI steht aktuell bei 21.433 Mio. USD. Mind CTI weist aktuell ein KGV von 9.11 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Mind CTI einen Umsatz von 19.460 Mio.USD sowie ein EPS von 0.13 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,istock/kryczka
In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!