NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Microchip Technology-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 80.55 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.241 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 86.39 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 16.09.2026 auf 69.59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.61 Prozent verringert.

Microchip Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38.84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch