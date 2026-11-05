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|Microchip Technology-Investment im Blick
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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Microchip Technology-Einstiegs gewesen.
Am 05.11.2023 wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 76.43 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Microchip Technology-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.084 Microchip Technology-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 985.74 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 04.11.2026 auf 75.34 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1.43 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Microchip Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 42.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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