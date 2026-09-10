NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Microchip Technology-Anteile letztlich bei 78.78 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Microchip Technology-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 126.936 Microchip Technology-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 73.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’267.58 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7.32 Prozent.

Am Markt war Microchip Technology jüngst 39.76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch