Heute vor 1 Jahr wurde das Microchip Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Microchip Technology-Papier an diesem Tag bei 52.57 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hat, hat nun 19.022 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 57.66 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’096.73 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9.67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Microchip Technology bezifferte sich zuletzt auf 30.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch