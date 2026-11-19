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|Microchip Technology-Investmentbeispiel
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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Microchip Technology-Investment gewesen.
Am 19.11.2016 wurden Microchip Technology-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32.29 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.097 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 184.82 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 18.11.2026 auf 59.67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84.82 Prozent angezogen.
Microchip Technology wurde am Markt mit 32.40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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