Am 26.11.2021 wurde die Methode Electronics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45.99 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.174 Methode Electronics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 22.18 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Papiers am 25.11.2026 auf 10.20 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 77.82 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Methode Electronics belief sich zuletzt auf 353.21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch