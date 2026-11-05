NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Methode Electronics-Papier bei 32.35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3.091 Methode Electronics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 13.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41.02 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 58.98 Prozent.

Der Börsenwert von Methode Electronics belief sich jüngst auf 534.79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch