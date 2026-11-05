|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Methode Electronics-Aktien verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Methode Electronics-Papier bei 32.35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3.091 Methode Electronics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 13.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41.02 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 58.98 Prozent.
Der Börsenwert von Methode Electronics belief sich jüngst auf 534.79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Methode Electronics Inc.
|
05.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite rutscht letztendlich ab (finanzen.ch)
|
05.11.26
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Methode Electronics Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.