NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Methode Electronics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Methode Electronics-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6.68 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 149.701 Methode Electronics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (14.21 USD), wäre die Investition nun 2’127.25 USD wert. Damit wäre die Investition 112.72 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 567.93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch