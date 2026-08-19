NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Methanex-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Methanex-Aktie bei 33.79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 29.595 Methanex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’703.17 USD, da sich der Wert einer Methanex-Aktie am 18.08.2026 auf 57.55 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 70.32 Prozent vermehrt.

Methanex wurde am Markt mit 4.45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch