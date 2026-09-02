Methanex Aktie 693911 / CA59151K1084
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Methanex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Methanex-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38.20 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Methanex-Aktie investiert hat, hat nun 2.618 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 60.12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 157.38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57.38 Prozent zugenommen.
Alle Methanex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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