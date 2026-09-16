Methanex Aktie 693911 / CA59151K1084
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Methanex-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Methanex-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Methanex-Papier an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54.14 CAD. Bei einer 10’000-CAD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 184.706 Methanex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 16’555.23 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 89.63 CAD belief. Damit hätte sich das Investment um 65.55 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Methanex bezifferte sich zuletzt auf 6.74 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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