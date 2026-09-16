Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’922 -0.3%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9456 0.1%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’305 0.2%  Bitcoin 62’367 0.7%  Dollar 0.8232 0.6%  Öl 106.0 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Kryptowährungen tauchen nach Clarity Act-Scheitern ab: Jetzt bei Bitcoin, Ethereum & Co. einsteigen?
RWE erhöht Anteil an Amprion weiter – Mehrheit an Beteiligungsgesellschaft - Aktie steige
Weitere klinische Enttäuschung für Novartis: VHB937 erreicht Studienziele nicht - Aktie im Blick
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Suche...
Plus500 Depot

Methanex Aktie 693911 / CA59151K1084

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Investition 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Methanex-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Methanex-Aktie Investoren gebracht.

Methanex
54.90 EUR -1.40%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde das Methanex-Papier an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54.14 CAD. Bei einer 10’000-CAD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 184.706 Methanex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 16’555.23 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 89.63 CAD belief. Damit hätte sich das Investment um 65.55 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Methanex bezifferte sich zuletzt auf 6.74 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Methanex Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten