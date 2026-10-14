NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TSX Handel mit der Methanex-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Methanex-Anteile an diesem Tag 50.36 CAD wert. Bei einem Investment von 100 CAD in die Methanex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.986 Methanex-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 178.36 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 89.82 CAD belief. Damit wäre die Investition um 78.36 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 6.85 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch