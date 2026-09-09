NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Methanex-Anteile via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Methanex-Anteile betrug an diesem Tag 39.96 CAD. Hätte ein Anleger 1’000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Methanex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25.025 Methanex-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Methanex-Papiers auf 83.22 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’082.58 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 108.26 Prozent vermehrt.

Methanex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.29 Mrd. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch