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Methanex Aktie 693911 / CA59151K1084

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Profitable Methanex-Investition? 12.08.2026 16:02:41

NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Methanex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Methanex
46.70 EUR -0.95%
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Vor 10 Jahren wurden Methanex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Methanex-Papier bei 28.43 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Methanex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.517 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Methanex-Papiers auf 54.27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 190.89 USD wert. Damit wäre die Investition um 90.89 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Methanex bezifferte sich zuletzt auf 4.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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