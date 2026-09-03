Merit Medical Systems Aktie 951136 / US5898891040
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merit Medical Systems-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Merit Medical Systems-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 72.99 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 137.005 Merit Medical Systems-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (90.13 USD), wäre das Investment nun 12’348.27 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23.48 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 5.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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