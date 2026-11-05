NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren verdient

Mercantile Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34.69 USD. Bei einem Mercantile Bank-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 288.268 Mercantile Bank-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’745.75 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 04.11.2026 auf 61.56 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 77.46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank belief sich zuletzt auf 1.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch