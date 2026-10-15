Mercantile Bank Aktie 729945 / US5873761044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mercantile Bank-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Mercantile Bank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 33.82 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 295.683 Mercantile Bank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 57.69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’057.95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70.58 Prozent gesteigert.
Mercantile Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.00 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!