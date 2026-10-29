NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercantile Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Mercantile Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43.28 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Mercantile Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.105 Mercantile Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’393.95 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 28.10.2026 auf 60.33 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39.39 Prozent erhöht.

Mercantile Bank wurde am Markt mit 1.04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch