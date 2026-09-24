Mercantile Bank Aktie 729945 / US5873761044
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercantile Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Mercantile Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Mercantile Bank-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mercantile Bank-Aktie 27.79 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 359.842 Mercantile Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 58.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’115.51 USD wert. Damit wäre die Investition um 111.16 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Mercantile Bank eine Marktkapitalisierung von 1.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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