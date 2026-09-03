Mercantile Bank Aktie 729945 / US5873761044
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mercantile Bank-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Mercantile Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 48.71 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 205.297 Mercantile Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’523.10 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Papiers am 02.09.2026 auf 61.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25.23 Prozent vermehrt.
Der Mercantile Bank-Wert an der Börse wurde auf 1.02 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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