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|Marten Transport-Investment im Blick
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30.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marten Transport von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Marten Transport-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurden Marten Transport-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Marten Transport-Aktie an diesem Tag 17.71 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.647 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (11.76 USD), wäre das Investment nun 66.40 USD wert. Das entspricht einem Minus von 33.60 Prozent.
Der Marktwert von Marten Transport betrug jüngst 957.85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Marten Transport Ltd.
Analysen zu Marten Transport Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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