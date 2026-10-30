NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marten Transport von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurden Marten Transport-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Marten Transport-Aktie an diesem Tag 17.71 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.647 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (11.76 USD), wäre das Investment nun 66.40 USD wert. Das entspricht einem Minus von 33.60 Prozent.

Der Marktwert von Marten Transport betrug jüngst 957.85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch