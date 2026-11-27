Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Marten Transport-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18.76 USD. Bei einem Marten Transport-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53.305 Marten Transport-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Marten Transport-Anteile wären am 25.11.2026 622.33 USD wert, da der Schlussstand 11.68 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37.77 Prozent verringert.

Marten Transport war somit zuletzt am Markt 950.79 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch