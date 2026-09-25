NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Marten Transport-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10.76 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 92.937 Marten Transport-Aktien. Die gehaltenen Marten Transport-Aktien wären am 24.09.2026 1’193.31 USD wert, da der Schlussstand 12.84 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 19.33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Marten Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 1.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch