NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marten Transport von vor 5 Jahren gekostet

Die Marten Transport-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Marten Transport-Anteile 15.71 USD wert. Bei einem Marten Transport-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 636.537 Marten Transport-Aktien. Die gehaltenen Marten Transport-Aktien wären am 10.09.2026 8’860.60 USD wert, da der Schlussstand 13.92 USD betrug. Aus 10’000 USD wurden somit 8’860.60 USD, was einer negativen Performance von 11.39 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Marten Transport einen Börsenwert von 1.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch