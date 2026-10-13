NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die MarketAxess-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 172.90 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das MarketAxess-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57.837 MarketAxess-Anteilen. Die gehaltenen MarketAxess-Anteile wären am 12.10.2026 9’515.91 USD wert, da der Schlussstand 164.53 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 4.84 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von MarketAxess belief sich jüngst auf 5.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch