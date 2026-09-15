MarketAxess Holdings Aktie 1793292 / US57060D1081
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren MarketAxess-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurde das MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 181.68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.504 MarketAxess-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 897.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 163.10 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 10.23 Prozent.
Der MarketAxess-Wert an der Börse wurde auf 5.75 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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