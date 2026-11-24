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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 24.11.2021 wurde die MarketAxess-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 361.42 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, befänden sich nun 27.669 MarketAxess-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 4’577.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165.43 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 54.23 Prozent vermindert.
Alle MarketAxess-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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