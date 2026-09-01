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MarketAxess Holdings Aktie 1793292 / US57060D1081

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Rentable MarketAxess-Anlage? 01.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

MarketAxess Holdings
131.90 CHF 0.36%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem MarketAxess-Papier statt. Zum Handelsende stand die MarketAxess-Aktie an diesem Tag bei 479.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 20.853 MarketAxess-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 162.63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’391.38 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 66.09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess bezifferte sich zuletzt auf 5.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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