MarketAxess Holdings Aktie 1793292 / US57060D1081
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurde das MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der MarketAxess-Aktie betrug an diesem Tag 186.61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.536 MarketAxess-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 87.11 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 17.08.2026 auf 162.56 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 12.89 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte MarketAxess einen Börsenwert von 5.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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