MarketAxess Holdings Aktie 1793292 / US57060D1081
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 3 Jahren wurde das MarketAxess-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 244.55 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hat, hat nun 4.089 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 664.32 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Papiers am 24.08.2026 auf 162.46 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 33.57 Prozent gleich.
MarketAxess wurde am Markt mit 5.71 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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