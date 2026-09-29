Manhattan Associates Aktie 892878 / US5627501092
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 29.09.2023 wurde die Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 197.66 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 50.592 Anteilen. Die gehaltenen Manhattan Associates-Papiere wären am 28.09.2026 10’213.50 USD wert, da der Schlussstand 201.88 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 2.13 Prozent vermehrt.
Manhattan Associates war somit zuletzt am Markt 11.99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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