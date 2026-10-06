Manhattan Associates Aktie 892878 / US5627501092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Manhattan Associates-Einstieg?
|
06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Manhattan Associates-Investment gewesen.
Manhattan Associates-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 154.75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.646 Manhattan Associates-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 132.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 205.45 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32.76 Prozent gesteigert.
Manhattan Associates wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12.00 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!