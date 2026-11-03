NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Manhattan Associates-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag bei 185.02 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.405 Manhattan Associates-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (253.22 USD), wäre die Investition nun 1’368.61 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 36.86 Prozent vermehrt.

Am Markt war Manhattan Associates jüngst 14.42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch