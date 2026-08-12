LSI Industries Aktie 948583 / US50216C1080
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der LSI Industries-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7.48 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die LSI Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.369 LSI Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 24.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 330.21 USD wert. Mit einer Performance von +230.21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war LSI Industries jüngst 910.63 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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