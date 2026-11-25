Heute vor 3 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die LSI Industries-Anteile bei 13.26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.541 LSI Industries-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 106.03 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Papiers am 24.11.2026 auf 14.06 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 6.03 Prozent.

Der Marktwert von LSI Industries betrug jüngst 531.19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch