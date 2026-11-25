|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die LSI Industries-Anteile bei 13.26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.541 LSI Industries-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 106.03 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Papiers am 24.11.2026 auf 14.06 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 6.03 Prozent.
Der Marktwert von LSI Industries betrug jüngst 531.19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu LSI Industries Inc.
|
25.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zündet zum Ende des Montagshandels Kursrakete (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.ch)
Analysen zu LSI Industries Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.