NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Die LSI Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das LSI Industries-Papier bei 12.35 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 809.717 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 20’024.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.73 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100.24 Prozent angezogen.

LSI Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 885.58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch