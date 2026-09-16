NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem LSI Industries-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die LSI Industries-Anteile bei 9.67 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das LSI Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’034.126 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 20.08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’765.25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107.65 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte LSI Industries einen Börsenwert von 744.26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch