NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 10 Jahren eingebracht

Das LSI Industries-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 102.041 LSI Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 24.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’462.24 USD wert. Damit wäre die Investition 146.22 Prozent mehr wert.

Alle LSI Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 913.41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch