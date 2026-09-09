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Dividendentitel 09.09.2026 10:02:18

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: Über diese Dividende können sich Logitech-Aktionäre freuen

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: Über diese Dividende können sich Logitech-Aktionäre freuen

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Logitech-Dividendenauszahlung aus.

Logitech
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Logitech am 08.09.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1.36 CHF für das Jahr 2026. Damit wurde die Logitech-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 7.94 Prozent erhöht. Insgesamt wurde beschlossen 187.06 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 1.50 Prozent gestiegen.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging der Logitech-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 98.51 USD aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Logitech wird das Logitech-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenausschüttung an die Logitech-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Logitech-Aktie verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1.88 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1.70 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren sank der Logitech-Kurs via NASDAQ um 2.44 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 5.89 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Logitech

Für 2027 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1.66 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.69 Prozent sinken.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Logitech

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Logitech steht aktuell bei 11.585 Mrd. CHF. Logitech verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18.79. Der Umsatz von Logitech belief sich in 2026 auf 3.885 Mrd. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 3.85 CHF.

Redaktion finanzen.ch

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