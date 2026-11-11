NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Logitech-Aktie bei 23.70 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Logitech-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42.194 Logitech-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (80.18 CHF), wäre das Investment nun 3’383.12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 238.31 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Logitech zuletzt 10.89 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch