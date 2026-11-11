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11.11.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Logitech-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Logitech-Aktie bei 23.70 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Logitech-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42.194 Logitech-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (80.18 CHF), wäre das Investment nun 3’383.12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 238.31 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Logitech zuletzt 10.89 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Logitech am 11.11.2026
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