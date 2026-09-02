NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LKQ von vor einem Jahr angefallen

LKQ-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die LKQ-Aktie bei 31.96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das LKQ-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.129 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 24.71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77.32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.68 Prozent verringert.

Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch