NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades LKQ-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren LKQ-Anteile an diesem Tag 52.24 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 191.424 LKQ-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 23.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’479.33 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 55.21 Prozent.

LKQ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch