NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden LKQ-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 44.94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LKQ-Aktie investiert, befänden sich nun 2.225 LKQ-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 42.86 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 03.11.2026 auf 19.26 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 57.14 Prozent.

LKQ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch