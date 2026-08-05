LKQ Aktie 1693853 / US5018892084
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LKQ-Investment von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LKQ-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades LKQ-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29.96 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das LKQ-Papier investiert hätte, hätte er nun 333.778 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’174.23 USD, da sich der Wert einer LKQ-Aktie am 04.08.2026 auf 24.49 USD belief. Mit einer Performance von -18.26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte LKQ einen Börsenwert von 5.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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