Littelfuse Aktie 947930 / US5370081045
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Littelfuse von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Littelfuse-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die Littelfuse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Littelfuse-Anteile an diesem Tag bei 262.57 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Littelfuse-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.809 Littelfuse-Aktien. Die gehaltenen Littelfuse-Aktien wären am 22.09.2026 1’595.31 USD wert, da der Schlussstand 418.88 USD betrug. Mit einer Performance von +59.53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Littelfuse einen Börsenwert von 10.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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