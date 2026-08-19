Littelfuse Aktie 947930 / US5370081045
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Littelfuse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Littelfuse-Papier statt. Zum Handelsende standen Littelfuse-Anteile an diesem Tag bei 123.34 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 81.077 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 35’471.87 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Papiers am 18.08.2026 auf 437.51 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 35’471.87 USD, was einer positiven Performance von 254.72 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Littelfuse bezifferte sich zuletzt auf 12.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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